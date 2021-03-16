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60 yaş üstü kişiler ilk defa rap müzik dinledi: "Çok dokunaklı bir şarkı"

Ohash, Anıl Piyancı, Lil Zey ve Gazapizm dinletilen kişilerin tepkileri kaydedildi

16 Mart 2021 08:51

60 yaş üstü kişilere ilk defa rap müzik dinletildi. Rapçi Gazapizm'in de şarkılarını dinleyip çok sevdiklerini belirten kişilere Gazapizm sosyal medyadan teşekkür etti. 

TepkiKolik YouTube kanalında hayatları boyunca rap müzik dinlemedikleri belirtilen kişilere rap müzik dinletildi. Rap müziğin ünlü isimleri Ohash, Anıl Piyancı, Lil Zey ve Gazapizm'den parçalar dinleyen kişilerin tepkileri kayda alındı. 

Rapçi Gazapizm'in şarkılarını dinleyip beğenilerini ifade eden kişilerden biri "Çok yakışıklı" yorumu yaptı. Gazapizm, sosyal medya hesabından teşekkür ederek, "Sen de çok güzelsin" ifadelerini kullandı. 

 

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