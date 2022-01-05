'60'lık delikanlılar'ın kızak yarışı kameralara böyle yansıdı

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde karın keyfini çıkaran yaşlıların kızakla kaydığı görüntüler görenleri gülümsetti. Telefonla randevulaştıklarını ve akşamdan yolu sulayıp pist hazırlığı yapıklarını söyleyen köylülerin kızakla kaydığı anlar kameralara böyle yansıdı.

Yeşilpınar köyünde yaşayan ve kendilerine "60'lık delikanlılar" diyen köylüler kar yağdığında kızak yarışları yapıyor. Yarış öncesi telefonla haberleşen ekip bir gece önceden yolu sulayıp pist hazırlığı yapıyor. Daha sonra kaymaya başlayan köylüler, cep telefonuna kaydettikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Kayak yerini hazırlayan ve köydeki kayak organizasyonunu yapan Muharrem Köse, dededen toruna aile olarak kızakla kaymayı çok sevdiklerini söyledi. Dedesinin ilçede meşhur kızak binicileri arasında olduğunu anlatan Köse, kızakla kaymaktan çok mutlu olduğunu vurguladı. Köse, "Önce telefonla haberleşiyoruz. İşin erbaplarını çağırıyoruz. Akşamdan yolu suluyoruz, sabaha donmasını için. Daha sonra kızaklara binmeye başlıyoruz" dedi.