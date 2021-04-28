6 yaşındaki oğluna iş makinesi kullandıran operatöre soruşturma

28 Nisan 2021 21:04
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde belediyeye ait iş makinesini 6 yaşındaki oğluna kullandıran operatör Tahir D. hakkında idari işlem başlatıldı.
Çocuğa iş makinesinin kullandırıldığı görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından babaya tepki gösterildi. Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, iş makinesi operatörü hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.
Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada belediyemize ait iş makinesini kullandığı iddiasıyla 6 yaşındaki çocuk ile ilgili video paylaşılmıştır. Konuyla ilgili kepçe operatörü hakkında işlem başlatılmıştır" denildi.
Kaynak: DHA
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