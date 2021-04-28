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6 yaşındaki oğluna iş makinesi kullandıran operatöre soruşturma

"Konuyla ilgili kepçe operatörü hakkında işlem başlatılmıştır"

28 Nisan 2021 21:04

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde belediyeye ait iş makinesini 6 yaşındaki oğluna kullandıran operatör Tahir D. hakkında idari işlem başlatıldı.

Hayrabolu Belediyesi'nin caddelerde kilit taş çalışması sırasında operatör Tahir D., oğlu Y.D.'yi koltuğa oturtarak iş makinesini kullandırdı. Tahir D. oğlu iş makinesi kullanırken, cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde ayakları pedallara yetişmeyen çocuğun, aracı kullandığı ve babasının da yanında olduğu görüldü.

Çocuğa iş makinesinin kullandırıldığı görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından babaya tepki gösterildi. Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, iş makinesi operatörü hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada belediyemize ait iş makinesini kullandığı iddiasıyla 6 yaşındaki çocuk ile ilgili video paylaşılmıştır. Konuyla ilgili kepçe operatörü hakkında işlem başlatılmıştır" denildi.

Kaynak: DHA

 

6 yaşındaki oğluna iş makinesi kullandıran operatöre soruşturma
tekridağoperatörhayrabolu

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