6 yaşındaki Alex’ten Obama’ya ‘Ümran’ mektubu

New York'ta ailesiyle yaşayan Alex isimli çocuk ABD Başkanı Barack Obama'ya bir mektup yazdı. Alex mektupta Obama'dan Suriyeli Ümran'ı kendi evlerine getirmesini istedi. 6 yaşındaki New Yorklu Alex, ABD Başkanı Obama'ya bir mektup yolladı. Alex, Halep’te Ağustos ayındaki bir bombardımanda yaralanan Ümran’ı evinde misafir etmek istediğini söyledi. Mektup Beyaz Saray’ın internet sitesinde yayınlandı. El Cezire Türk’ün haberine göre, Alex mektubunda, "Sevgili Başkan Obama, Suriye'de ambulansa alınan çocuğu hatırladınız mı? Lütfen onu alıp bizim eve getirebilir misiniz? Ona aile oluruz. O da bizim kardeşimiz olur" diyor.