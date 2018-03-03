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6 saat boyunca 102 dilde şarkı söyleyen 12 yaşındaki Hintli kız rekor kırdı

03 Mart 2018 02:52

Suchetha Satish isimli Hintli kız dünya rekoru kırdı. 12 yaşındaki çocuk, 6 saat boyunda 102 farklı dilde şarkı söyledi. Verdiği konserde dünya üzerindeki birçok dilde şarkı söyleyen küçük yetenek "Bir şarkıyı öğrenmem iki saatimi alıyor. Eğer telafuz etmesi daha kolay bir dilse öğrenmem de daha hızlı oluyor. Eğer kısa bir şarkıysa yarım saat içinde öğrendiğim şarkılar da oluyor" dedi. Ana dili dışında söylediği ilk şarkının Japonca olduğunu söyleyen Suchetha'nın iki adet Guinness dünya rekoru kırmışlığı da bulunuyor. Mesela rekor kırdığı kategorilerdeki rakibi Rumen Adra Gogan da tıpkı Suchetha gibi saatler süren 'yabancı dilde şarkı' konseri vermiş ama onun sadece 3 saat 20 dakika sürmüş.

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