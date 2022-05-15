6’lı ittifak CHP’nin 21 Mayıs mitinginde birlikte fotoğraf verecek mi?

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, KRT TV’de Semra Topçu ile Haftanın Panoraması programında, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun hapis cezasının onanmasının ardından CHP’nin Bursa yerine İstanbul’da miting düzenleme kararı dikkatleri 6’lı ittifakın liderlerine çevirdi. 6’lı ittifak liderlerinin bu mitinge katılıp katılmayacağı merak ediliyor. Emir, “Kamuoyunda bir beklenti var, Mitingimiz sadece CHP mitingi olmayacak, katılım çok olacak ama 6’lı ittifak kurumsal kimlikleri ile mi katılacak belirsiz” dedi.

Emir, "Mitingde sadece CHP’liler değil, demokrasi için umut besleyen milyonlar olacak" diyerek sözlerine şöyle devam etti, “6’lı ittifakın mitinge katılmasına yönelik CHP kamuoyunda büyük beklenti olduğunu görüyorum, demokratik tutum almak, özellikle Canan başkan nezdinde yapılan bu büyük hukuksuzluğu protesto etmek ve demokratik sürece katkı vermek anlamında doğrusu ben de Millet İttifakı bileşenlerinin 21 Mayıs'ta mitingde olmalarını arzu ederim. Bence zaten bizim mitingimize partili partisiz katılım çok olacaktır. Çünkü Türkiye başka bir yere gelmiş durumda. Mitingimizin sadece CHP mitingi olmayacağını öngörüyoruz. Ama diğer partiler kurumsal kimlikleri ile mi katılacaklar, sorusunun şu an için bir cevabı yok. Beklenti de oluştu ama buradan umutsuzluk, hayal kırıklığı çıkmasın katılmazlarsa da anlayışla karşılarız. Saygıyla karşılamalıyız. Şunun altını çizmek gerek 21 Mayıs’ta meydanda sadece Canan Kaftancıoğlu’na yönelik hukuksuzluk protestosu değil, sadece CHP’liler değil, kapsayıcı ülkenin demokrasisi için umut besleyen milyonlar olacak, biz bunu bekliyoruz.”

Murat Emir, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun SADAT önünden dile getirdiği kaos ve seçim güvenliği kaygılarına ilişkin olarak da “mesaj yerine ulaştı” dedi ve şu ifadeleri kullandı:

“Sarayın Türkiye’yi bir korku dalgasına sürükleyip, seçimi gölgeleme ve kendi iktidarını pekiştirme derdinde olduğunu görüyoruz. Seçime giderken iktidarın Türkiye’yi kaotik ortama sürükleyeceğini görüyoruz. Vatandaşlarda kaygı yaratarak Kasım 2015 seçimlerindeki gibi başarı elde etmek istiyorlar. Biz sağduyulu ve olgun duracağız. Bana göre SADAT önünde verilen mesaj doğru yere ulaşmıştır. Alması gerekenler alması gereken mesajı almıştır, diye düşünüyorum.”