6 kez ceza alan vatandaş, cezaları göbek atarak karşıladı

Bursa’nın İznik ilçesinde salgın sürecinden bu yana 6 kez sokağa çıkma yasağı ve maske takmama cezası yiyen Rambo lakaplı Celil Topal, gelen cezaları göbek atarak karşıladı.

Bursa'nın İznik ilçesinde bir çay ocağında çalışan Celil Topal, salgın sürecinden bu yana sokağa çıkma yasağına muhalefet ve maske takmadığı gerekçesiyle 6 kez ceza yedi. Toplam 9 bin 900 lira ceza evraklarının eline ulaşmasıyla miktarı öğrenen Celil Topal, verdiği tepki ile sosyal medyada gündem oldu.

Topal, “Devletin kestiği parmak acımaz, hayat güzel yaşamaya değer. Ceza rekoru bende diyerek” göbek attı.