6 gündür konteyner içinde bekleyen sığınmacılar havasızlıktan ölmek üzereyken bulundu

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan bir konteyner limanında, İtalya'ya gidecek olan gemiye yüklenmesi beklenen konteynerin içinde Irak uyruklu 55 sığınmacı yakalandı. 6 gündür konteyner içinde bulundukları öne sürülen sığınmacıların havasız kalarak konteynerde delik açtıkları; ancak yeterli olmayınca sesler çıkarak yardım istedikleri öğrenilirken, ölmek üzere olan sığınmacıların bitkin hali dikkat çekti.

Aliağa ilçesindeki özel bir konteyner limanında çalışan işçiler, gece saatlerinde istif halinde duran konteynerlerin içinden sesler gelmesi üzerine şüphelenerek durumu güvenliğe bildirdi. Güvenliğin olayı ihbar etmesiyle beraber olay yerine jandarma ekipleri geldi. Ekipler, konteynerin içinde sığınmacılar olduğunu fark ederek konteyneri açmak için çalışma başlattı. Uzun süren çalışmalar sonucu açılan konteynerden Irak uyruklu olduğu belirlenen 33’ü kadın 22’si erkek olmak üzere 55 sığınmacı çıkarıldı.

6 gündür konteynerdelerdi, delik açıp hayatta kaldılar

Yaklaşık 6 gündür konteyner içinde bulundukları iddia edilen sığınmacıların, havasız kalmaları üzerine konteynerin tavanında ve yanlarından delikler açarak hava almaya çalıştıkları tespit edildi. Açılan delikler yetersiz kalınca sığınmacıların konteynerin duvarlarına vurarak ve sesler çıkararak yardım istediği kaydedildi.

Bitkin halde bulundular

Konteyner içinden çıkarılan sığınmacıların havasızlıktan bitkin halde oldukları gözlemlendi. Sığınmacıların İtalya’ya giden bir gemiye yüklenecek olan konteynere bindirildikleri tespit edilirken, bu yolculuk için kişi başı yüklü miktarda para ödedikleri iddia edildi. Konteyner limanı içinde sağlık kontrolleri yapılan sığınmacıların gözaltında tutuldukları öğrenilirken, ifadelerinin alınmasının ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecekleri ifade edildi. Öte yandan göçmen kaçakçılığı yapan kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.