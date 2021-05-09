6 bekçi maske takmayan vatandaşı darp etti

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde 6 bekçi, Murat Çağlayan isimli vatandaşı “maske takmadığı” gerekçesiyle darp etti.

Darp edilen Çağlayan, Independent Türkçe’den Mehmet Efe Altay'a yaptığı açıklamada bekçiler ile maske takmama konusunda daha önceden de tartışma yaşadığını ifade etti.

Bekçilerin bunu “kişisel bir problem” haline getirdiğine dikkati çeken Çağlayan, olayın yaşandığı cuma günü (7 Nisan) kolluk kuvvetleriyle arasında aynı tartışmanın yaşandığını belirtti.

Bekçilere maske takmanın yasal bir zorunluluk olmadığına dair açıklama yaptığını ifade eden Çağlayan, “Daha önce de taktıramadılar. Kanunu iyi biliyorum. Herkese diş geçirip bana geçiremeyince kişisel bir problem haline getirdiler. Etrafımda çok fazla maskesiz insan olmasına rağmen beni hedef alarak geldiler” dedi.

Bekçilerin kendisini darp ederken telefonunu kırdıklarını ve kıyafetlerine zarar verdiğini belirten Çağlayan, şunları söyledi:

"Arkamdan beni itibarsızlaştırmaya çalışmışlar. Hakaret ve küfür ettiğimi söylemişler. Böyle bir şey yok. Hatta Türk bayrağı rozetini göstererek “Bunun derdi bununla” demişler. Maske takmayan kişiye bunu yapamazsınız. Bana kimlik bile sormadılar."

Çağlayan, bekçiler hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

Güvenlik kamerası kaydetti

Çağlayan’ın darp edildiği sırada bir binada bulunan güvenlik kamerası yaşananları kaydetti. Videoda Çağlayan ile bekçiler arasında tartışma yaşandığı, vatandaşın arkasını döndüğü sırada kolluk kuvvetinin çelmesiyle yere düştüğü görülüyor. Videoda bekçilerin ters kelepçe takmaya çalıştığı Çağlayan’ın çevrede bulunan arkadaşlarının yardımıyla bekçilerin elinden kurtulduğu da kayıt altına alındı.