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6 aydır yolda bulduğu bileziğin sahibini arıyor: Evimde rahat uyuyamıyorum

24 Aralık 2018 15:02

Samsun'da, özel bir şirkette asgari ücretle çalışan evli ve 1 çocuk babası Burak Kurum, iş çıkışında arkadaşı Onur Vural ile birlikte kaldırımda yürüdükleri sırada yerde bilezik buldu. Bileziği yerden alan ve çevredeki iş yerlerine sorduğu halde sahibini bulamayan Kurum, gittiği kuyumcuda bileziğin yaklaşık 7 bin lira değerinde olduğunu öğrendi. Polise giden, 6 aydır da yaptığı aramalardan sonuç alamayan Kurum, bileziği muhafaza altına alarak kaybedenlerin kendisine ulaşmasını istedi. Kaldırımda yürürken bilezik bulduğunu anlatan Kurum, "Çevredeki esnafa ve vatandaşlara sordum ancak sahibini bulamadım. Bileziği kuyumcuya da götürdüm, sahte olup olmadığına baktırdım. Değerinin yaklaşık 7 bin lira civarında olduğunu öğrendim. Para kazanmak kolay değil. 10 liramı kaybetsem üzülürüm. Ben de zor şartlar altında para kazanıyorum. Onun için kaybeden de üzülmüştür. 6 aydır sahibini arıyorum. Hırsızlık olayı çok oluyor. Yarın bir gün bu bilezik çalınsa benim vicdanım sızlar. Evimde rahat uyuyamıyorum. Bir an önce bileziğin sahibinin bulunmasını istiyorum. Bileziği sahibine teslim edip ben de rahat edeyim" dedi.

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