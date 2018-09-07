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6-7 Eylül'de neler yaşandı? Agos'un, 2010 yılında vefat eden yazarı Yervant Gobelyan anlatıyor

07 Eylül 2018 17:26

Tarih: 6-7 Eylül 1955. Yer: İstanbul / Beyoğlu Hızla yayılan yalan haber İstanbul'da bir provokasyonun fitilini ateşledi. "Selanik'teki Atatürk'ün evine Yunanlılar tarafından bomba atıldığı” yalanıyla, özellikle Rumlara ait işyerlerine, evlere ve okullara yönelik saldırılar başladı. Ermeni cemaatinin yayın organı Agos'un, 2010 yılında vefat eden yazarı Yervant Gobelyan, 6-7 Eylül'de yaşananları Oradaydım Belgeseli'nde anlatmıştı. İşte Gobelyan'ın anlatımıyla Türkiye tarihinin utanç dolu o iki gününde yaşananlar Kaynak: (OdaTv)

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