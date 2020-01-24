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6,6 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Elazığ'da kurtarma çalışmaları devam ediyor

24 Ocak 2020 23:49

Elazığ Sivrice'de saat 20.55'te 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çöken bir binada yaralı vatandaşlar enkaz altından çıkarıldı.

Depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 8 olduğu açıklandı. 

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, saat 20.55'te merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 6,6 olarak revize etti. Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem Türkiye'nin birçok kentinde ve Kuzey Irak'ta hissedildi.

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