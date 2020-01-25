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6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında Elazığ'daki arama-kurtarma çalışmaları drone ile görüntülendi

25 Ocak 2020 10:20

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, dün (24 Ocak 2020) saat 20.55'te merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 6,6 olarak revize etti. Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi. Elazığ'da 5, Malatya'da 25 bina yıkıldı. Sabah saatlerinde edinilen bilgiye göre, toplamda 21 kişi yaşamını yitirdi, 1030 kişi de yaralandı. Depremin yarattığı enkaz havadan böyle görüntülendi.

Elazığ depremi AFAD tarafından 6.8, Kandilli tarafından 6.6 büyüklüğünde ölçüldü.

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