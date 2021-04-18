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56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda son etap yarışıldı; Diaz Gallego kazandı

18 Nisan 2021 15:22

Bu yıl 56'ncı kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu İspanyol bisikletçi Jose Manuel Diaz Gallego kazandı. Fransa'nın Delko takımıyla yarışan Gallego, 29 saat 19 dakika 40 saniyelik derecesiyle genel klasmanda ilk sırada yer aldı.

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu (TUR 2021), Fransa'nın Delko takımından İspanyol bisikletçi Jose Manuel Diaz Gallego kazandı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Konya'da başlayan ve 8. günün sonunda Bodrum-Kuşadası arasındaki 160.3 kilometrelik son etapla sona eren TUR 2021'de bisikletçiler, 1244 kilometre pedal çevirdi.

Delko takımının 26 yaşındaki bisikletçisi Gallego, sekiz etap sonunda elde ettiği 29 saat 19 dakika 40 saniyelik derecesiyle genel klasmanda ilk sırada yer alarak turkuaz mayonun sahibi oldu ve TUR 2021'de şampiyonluğu elde etti.

İspanyol bisikletçinin 1 saniye gerisinde Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Avustralyalı Jay Vine ikinci, İtalya'nın Androni Giocattoli-Sidermec ekibinden Arjantinli Eduardo Sepulveda ise 6 saniye geriden üçüncü sırayı aldı.

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun sekizinci ve son etabını ise Belçika'nın Deceuninck-Quick Step ekibinden Büyük Britanyalı Mark Cavendish 3 saat 24 dakika 38 saniyelik süresiyle birinci sırada bitirdi.

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