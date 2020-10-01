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55 yaşındaki Brooke Shields 20 yıl sonra modelliğe dönüyor

"Kariyerimin bu yeni bölümünü dört gözle bekliyorum”

01 Ekim 2020 12:50

ABD'li oyuncu ve model Brooke Shields, 20 yıl aradan sonra moda kariyerine geri dönüyor. 55 yaşındaki Shields, IMG ajansıyla anlaşma imzaladığını duyurdu.

ABD merkezli modellik ajansı IMG’yle anlaşma imzalayan 55 yaşındaki Shields, gelişmeyi Instagram hesabından duyurdu.

Sözcü'de yer alan habere göre, Shields, “IMG’yle çalışmaktan büyük heyecan duyuyorum. UTA ile olan iş birlikleri sayesinde heyecan verici bir vizyonları ve stratejileri var. Kariyerimin bu yeni bölümünü dört gözle bekliyorum” dedi.

IMG Başkanı Ivan Bart da anlaşmadan mutluluk duyduğunu belirtirken, “Brooke Shields moda endüstrisi için bir ikon. Onun yaptığı işler insanlar için halen bir referans noktası. Shields 55 yaşında sağlığın ve yaşlanmayan güzelliğin simgesi. Onunla yeni fırsatlar için birlikte olmak çok heyecan verici” ifadelerini kullandı.

Shields’in modellik kariyeri henüz 11 aylık bir bebekken başladı. 14 yaşında Vogue dergisine kapak olan en genç model unvanını alan Shields, takip eden dönemde hafızalara kazınan Calvin Klein reklamlarında boy gösterdi.

Shields moda kariyerindeki başarısının ardından Blue Lagoon filmi başta olmak üzere 100’ü aşkın yapımda rol aldı.

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