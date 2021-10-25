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"500 Mercedes makam aracı olarak kullanıyorsa, günahtır" diyen Karamollaoğlu: Makam aracım Mercedes

"Bir tane var, onu söyleyeyim" 

25 Ekim 2021 11:12

Katıldığı bir programda gündeme ilişkin yorumlar yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Türkiye'de 500 tane Mercedes araba varsa, makam aracı olarak kullanılıyorsa, günahtır" dedi. Sunucunun "Sizin makam aracınızın markası ne?" sorusu karşısında Saadet lideri, "Benimki de Mercedes. Söylemiş olayım" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TV100 ekranlarında Pınar Işık Ardor'un sunduğu Pazar Siyaseti adlı programına konuk oldu.
 
Karamollaoğlu yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, tutuklu bulunan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş için tahliye çağrısı yaptı.
 
Türkiye'deki makam araçlarının markası ve sayısı hakkında konuşurken "Türkiye'de 500 tane Mercedes araba varsa, makam aracı olarak kullanılıyorsa, 700 diyen de var günahtır ya" diyen Karamollaoğlu, bu sözler üzerine sunucunun sorduğu soru karşısında afalladı.
 
Pınar Işık Ardor'un "Sizin makam aracınız ne şu anda?" sorusuna Karamollaoğlu bir süre durakladıktan sonra "Mercedes şu anda. Bir tane var, onu söyleyeyim" diyerek cevap verdi.
Temel KaramollaoğluMercedesMakam aracım MercedesTV100

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