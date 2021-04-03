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500 kişilik partiye polis baskını: "Bekçilerin başı benim dayım, hepinizi yakarım"

03 Nisan 2021 14:33

İstanbul Üsküdar'da 4 katlı eğlence mekanında 'sosyal medya için eğlence sahnesi çekeceğiz' denilerek 500 kişilik parti düzenlendi. Polisin baskın yaptığı partiden kaçanlar tel örgüleri aşarak ağaçlık alana kaçtılar.

Polis, kaçanları bir bir bulmaya çalışırken, bir kadın "Bekçilerin başı benim dayım, hepinizi yakarım" diyerek ekipleri tehdit etti. Tuvalette yakalanan iki kadından biri ise kameramana, "Beni çekmeye devam edersen kafamı çöp variline vururum" dedi.

Ormanlık alanda ve çevresinde yapılan aramada yakalanan yaklaşık 100 kişiye Koronavirüs tedbirlerine uymadıkları ve sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle işlem yapıldı.

Kaynak: DHA

 

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