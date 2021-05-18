500 gündür kayıp olan Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku: Gelin bugün hep birlikte yetkililere şu soruları soralım...

500 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, "Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı bu aileye bir söz vermişti. Gülistan bu ülkenin somut örneğidir, hâlâ 'Gülistan'a ne oldu?' sorusunun cevabını alamıyorsak hiç kimsenin can güvenliği yoktur. Gelin hep birlikte bu soruyu yetkililere soralım. Gelin bugün hep birlikte yetkililer siz Gülistan'ı nerede arıyorsunuz, bulacağınıza dair söz verdiniz diye hepsini etiketleyelim" dedi.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak 2020 sabahı kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Ablası Aygül Doku, Gülistan Doku'dan haber alınamayan 500. günde bir video çekti. Doku şunları söyledi;

"Bugün Gülistan'ın olmayışının 500. günü. 500 gündür avuç içi kadar bir kentte her köşesi MOBESE olan bir kentte 'Gülistan Doku'ya ne oldu?' sorusunun cevabını alamadık. Bu aileye ilkin eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel daha sonra İçişleri Bakanı daha sonra Cumhurbaşkanı söz vermişti. 'Gülistan doku bulunacak' diye. Peki Gülistan Doku nerede. Gülistan önceki gece darp edildi. Polislik oldu. Sabah Zaynal Abarakov üzerine bağırılıp çağırıldığı andan itibaren sırra kadem bastı. Gülistan bu ülkenin somut örneğidir, hâlâ 'Gülistan'a ne oldu?' sorusunun cevabını alamıyorsak hiç kimsenin can güvenliği yoktur. Gelin bugün hep birlikte yetkililer siz Gülistan'ı nerede arıyorsunuz, bulacağınıza dair söz verdiniz diye hepsini etiketleyelim, soralım"