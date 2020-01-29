T24 LogoT24 Logo
Haberler

50 yıl önce 346 dolara aldığı saate 700 bin dolar değer biçilince sevinçten kendini yere attı

29 Ocak 2020 16:48

ABD'de antika ürünlerle ilgili düzenlenen bir televizyon programına katılan emekli bir asker, 1970 yılında 346 dolara aldığı kol saatine 700 bin dolar değer biçilince sevinçten kendini yere attı.

ABD'nin Kuzey Dakota eyaletinde Bonanzaville kentinde antika eşyalara değer biçilen 'Antiques Roadshow' isimli televizyon programına katılan ve ismi verilmeyen emekli asker, 1970 yılında 346 dolara satın aldığı saati değer biçilmesi için programa getirdi. Antika saatler konusunda uzman bir kişiye saatine değer biçilmesi için getiren emekli asker, ilk önce saatinin değerinin 400 bin dolar olduğunu duyunca kendini yere attı.

Antika uzmanı, saatin hiç kullanılmamış ve 1970 senesinde çok az üretilmiş olduğu için 500 bin ile 700 bin dolar arasında olduğunu söyledi. Antika uzmanı 'saati bu şartlar altında değerlendirdiğimizde, dünyada daha iyisi yok' dedi.

 

ETİKETLER

abdcanlı yayınprogramkendini yere attısevinçneşeheyecanantikaürüngündemviralkomedifenomenkuzey dokotadokotaeyaletsaat

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Mart 2020

Umre dönüşünde karantinaya alınan vatandaşlar: Asıl burada hasta olacağız; ahır burası ahır!

Koronavirüs | Karantina altındaki İtalya'da tenor Marchini'nin balkonda yaptığı 'Nessun Dorma' performansı

Kocaelispor taraftarı Koronavirüs'e karşı böyle önlem aldı

Koronavirüs | Karantina altındaki Sevilla’da halk spor seansına balkonlardan katıldı

Semt pazarında eldivenli Koronavirüs önlemi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

İdlib’e ağırlığını koyan Putin petrol krizini önlemeye çalışıyor...

65 yaş ve üstü korunmak için ne yapmalı?...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

65 yaş ve üstü korunmak için ne yapmalı?...

İdlib’e ağırlığını koyan Putin petrol krizini önlemeye çalışıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Savcı, doktoru "İstersem özel harekâtı buraya yığarım" diye tehdit etti...

Profesörden Koronavirüs'e karşı para ve telefon uyarısı...

23 sayfada Koronavirüs hakkında her şey: Neden hemen harekete geçmeniz...

Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Fransa'da ölü sayısı 91'e yükseldi;...

Sağlık Bakanı Koca: Son bir hafta içinde umreden dönen bir...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

İdlib’e ağırlığını koyan Putin petrol krizini önlemeye çalışıyor...

65 yaş ve üstü korunmak için ne yapmalı?...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

65 yaş ve üstü korunmak için ne yapmalı?...

İdlib’e ağırlığını koyan Putin petrol krizini önlemeye çalışıyor...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24