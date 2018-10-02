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50 kuruşluk pet şişeli deneyle CERN'deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'na 'rakip' oldu

02 Ekim 2018 16:10

Cern'deki milyar dolarlık bu araştırmaya, Kadirli ilçesinde yaşayan fen bilgisi öğretmeni Abdullah Tabur, 50 kuruşluk pet şişe ile yaptığı deneyle 'rakip' oldu İsviçre ile Fransa arasında küçük bir yerleşim yeri olan Cern'de kurulan araştırma merkezinde 27 kilometre uzunluğundaki “büyük hadron çarpıştırıcısı” adlı makinede atomu parçalayıp "higgs bozonu" veya “Tanrı parçacığı” adı verilen kayıp maddeyi bulmayı hedefleyen bilim adamları evrenin yaratılışını ve yaşamın nasıl başladığını bulmaya çalışıyorlar. Her ne olursa olsun hazır bir enerji de olsa mutlaka ilk dokunuş olmasının şart olduğunu söyleyen Abdullah Tabur, “Bu deneyimimiz yaratılışı en basit örneği ile açıklıyor. Aynı zamanda bir yaratıcının olduğunun en büyük kanıtıdır” dedi. Evrenin 13 ile 15 milyar yıl önce oluştuğunu ifade eden Abdullah Tabur, “Evren oluşmadan önce tanecikler bir düzen içerisindeydi. Taneciklere etki eden net kuvvet sıfırdı. Artı ve eksi kuvvetler birbirini yok ettiği için tanecikleri harekete geçiren bir güç yoktu. Bu tanecikleri harekete geçirecek bir güç gereklidir. Biz bu deneyimizde bunu gösterdik. Su tanecikleri düzenli haldeyken, lamba ışık vermemektedir. Ancak dışarıdan biz bu suya dokunup düzenini bozunca, taneciklerin arasındaki boşluklardaki enerji açığa çıkıp ampulü yakmıştır. Bu tanecikleri hareket ettirecek bir güç olmalı” şeklinde konuştu. Aynı sudaki enerjinin bitip ampulün sönmesi gibi evrendeki enerjinin de bir gün biteceğini belirten Abdullah Tabur, “İşte biz bunun adına kıyamet diyoruz. Kıyamet tüm kutsal kitaplarda geçer. Bir gün evrendeki ilk hareketten kaynaklı enerji bitecek ve evren yok olacak” şeklinde konuştu. Kaynak: (Habertürk)

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