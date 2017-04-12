50 Cent hayranını yumrukladı

Ünlü rap şarkıcısı 50 Cent, ABD’nin Baltimore kentinde verdiği konserde bir kadın hayranını yumrukladı. Ardından hayranından özür dileyen şarkıcı, onu sahneye davet etti. Konserde ön sıralardaki seyircilerle selamlaşırken bir kadın hayranının onu elinden tutup sahneden çekmesi üzerine dengesini kaybettiği için sinirlenen 41 yaşındaki şarkıcı, genç kadının göğsünü yumrukladı. Olayın ardından pişmanlık duyarak özür dileyen 50 Cent, hayranını sahneye davet etti. Sahneye çıkan hayranı, 50 Cent şarkıları eşliğinde dans etti.