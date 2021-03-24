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5 yaşındaki çocuk annesini silahla vurdu

24 Mart 2021 16:01

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, camcı dükkânındaki eşini ziyarete giden kadın, 5 yaşındaki oğlunun babasının silahıyla oynarken silahın ateş alması neticesinde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, G.D 5 yaşındaki oğlu A.D ile birlikte Serenlikuyu Sokak'ta camcılık yapan kocasının yanına geldi. Oğlunun babasının çekmecesindeki silahı aldığını gören G.D, tabancayı almak istedi. G.D, silahın patlamasıyla boynundan yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan G.D'nin hayatî tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 5 yaşındaki A.D, polis ekiplerinin kimlik tespitinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayın yaşandığı esnada dükkânın yakınında bulunan Burkay Yaman, "Çocuk babasının çekmecesinde duran beylik silahını görmeden almış. Annesi elinden almak isterken silah patlamış. Kaza kurşunuyla yaralandı. Kısa bir süre sonra ambulans geldi, kadını alıp götürdüler” dedi.

balıkesirçocuk annesini silahla vurdu

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