T24 LogoT24 Logo
Haberler

5. ve 9. sınıflar yüz yüze eğitime başladı

02 Kasım 2020 11:12

2020-2021 eğitim dönemine evlerinde başlayan milyonlarca öğrenci, kademeli olarak okula dönmeye devam ediyor. 5. ve 9. sınıflar da bugünden itibaren okulda yüz yüze eğitime başladı.

Uzun bir sürenin ardından 5. ve 9. sınıf öğrencileri okula adım attı. Yüz yüze eğitim, diğer sınıflarda olduğu gibi haftada iki gün şeklinde gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okullarda Covid-19 tedbirleri aldı. Daha önce de öncelikle okul öncesi ve 1. sınıflar, sonrasında ise 2, 3, 4, 8. ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitim başlatılmıştı. Okulların girişinde öğrencilerin ateşleri ölçülüp ardından okullara girdiler. Fatih Selçuk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi’ne gelen öğrencilerin önce ateşleri ölçüldü. Denetimler kapsamında velilerin bahçeye girmesine de izin verilmedi.

ETİKETLER

yüz yüze eğitimkoronavirüssalgın

Diğer Videolar

Gülmeden duramıyor; "Komşular bile şikayet etti, gelen polislerle gülme krizine girdik"

HES kodu tanımlı olmayan yolcu otobüsün ilerlemesine engel oldu

Gaziantep'te 8 kişinin öldüğü patlamanın yaşandığı hastanedeki servis katından ilk görüntüler

Kümese giren hırsızlar, tavukları çuvala koyup çaldı

ABD'de yanlış adresi basan polisin siyah kadını çıplak halde kelepçelemesine tepki yağdı

Lüks aracıyla karpuz satmıştı, bu kez polis aracıyla tur atıp siren çaldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

AKP’den istifa ederek DEVA’ya geçen Yeneroğlu’ndan, tartışma yaratacak ‘İrfan Fidan’...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Aynı kişiye aşık olan anne ve kızı, canlı yayında tartıştı...

Barış Atay'ın TBMM'de yaptığı konuşma gündem oldu: "Güvendiğiniz padişahınız, o...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Nevşin Mengü'den Prof. Ebubekir Sofuoğlu'na 'fuhuş evi' tepkisi: Hocanın görevi...

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya sahte lise diploması kullanmış...

Erdoğan: AK Parti'yi kapatacağız, destekleyen iş adamların şirketlerine el koyacağız...

Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul açıklaması...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

AKP’den istifa ederek DEVA’ya geçen Yeneroğlu’ndan, tartışma yaratacak ‘İrfan Fidan’...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Aynı kişiye aşık olan anne ve kızı, canlı yayında tartıştı...

Barış Atay'ın TBMM'de yaptığı konuşma gündem oldu: "Güvendiğiniz padişahınız, o...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24