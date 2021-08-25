5. Uluslararası Bodrum Caz Festivali başlıyor

1 Eylül 2021 Çarşamba 21:00- Açılış Konseri - Bodrum Kalesi Kerem Görsev Trio ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası Şef: Münif Akalın Sergi Açılışı: 3 Eylül 2021 Cuma 18:00 Mine Sanat Galerisi - Yalıkavak Jazz Fragile – Open Design Studio: İrfan Aydın, Rana Aydın Bir Bilet 2 Konser: 5 Eylül 2021 Pazar Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü Murat Arkan 19:00 Elif Sanchez 21:00 Sergi ve Ödül Töreni: 5 Eylül’de yine Dibeklihan’da yer alacak etkinlikler arasında geleneksel olarak gerçekleştirilen Festival Tasarım Yarışması ödül töreni yapılacak. M.S.K.Ü. Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü ile gerçekleştirilen işbirliği kapsamında dereceye giren yarışmacılara ödülleri takdim edilecek ve eserleri sergilenecek. Ayrıca tüm eserler dijital ortamda sergilenecek. Caz Atölyeleri: 6 Eylül 2021 Pazartesi Erkan Oğur Müzik Okulu Neşet Ruacan ile Caz Gitar Atölyesi 14:00 Erkan Oğur ile Perdesiz Gitarda Makamsal Bilgi Paylaşımı 16:00 Bir Bilet 2 Konser: 7 Eylül 2021 Salı Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü Eylül Çekirge | Electronic Live 19:00 Süreyya Soyak ve Jülide Alpergin | Hay'dan Gelip Hu'ya Giden Şarkılar 21:00 8 Eylül 2021, Çarşamba 21:00 - Anthaven Aspat Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars 9 Eylül 2021, Perşembe 21:00 Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü Mauro Sigura Quartet Bir Bilet 2 Konser: 10 Eylül 2021, Cuma Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü Tanini Trio| Burçin Büke, Bilgin Canaz, Tahir Aydoğdu 21:00 10 Eylül 2021, Cuma Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü Petros Klampanis Trio | Dijital Konser 22.30 Kardeş Festival: Rhodes Jazz Fest 5. Uluslararası Bodrum Caz Festivali ile Rhodes Jazz Festival Kardeş Festival projesi kapsamında Petros Klampanis, Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü’nde ve Youtube kanalımızda dijital olarak izleyicisiyle buluşacak. 11 Eylül 2021, Cumartesi 21:00 Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü Acoustic Latin Project | Sibel Köse, Kamil Erdem, Serdar Barçın