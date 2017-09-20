5 soruda Maria Kasırgası

Karayipler'de büyük hasar veren Irma Kasırgası'nın güzergahını izleyen Maria kasırgası , saatte 260 kilometre hıza ulaştı ve Dominica Adası'nı vurdu. Dominica nasıl etkilendi? İngiltere'nin eski sömürgesi Dominica adasının nüfusu 72 bin. Adanın uzunluğu 50 kilometreden az ve genişliği de 25 kilometre. Kasırganın merkezi adanın tam üstünden geçti. Kasırga yerel saatle Pazartesi akşamı 21:00'de karayla temas etti. Dominica'nın Başbakanı Skerrit hasarı "ezici ve akıl almaz" olarak tanımladı ve her türlü yardıma açık olduklarını söyledi. Adadaki tüm limanlar ve havaalanları kapatıldı ve kıyıya yakın yaşayan vatandaşlara sığınaklara gitmeleri çağrısı yapıldı. Kasırga nasıl bu kadar hızlı şiddetini artırdı? Maria bir kaç saat içinde Kategori 3'ten ölçeğin en yükseği Kategori 5'e çıktı. BBC'nin meteoroloji uzmanı Steve Cleaton kasırganın gücünün artmasındaki faktörlerden birinin deniz yüzeyi ısısının normalden bir ya da iki derece yüksek olması olduğunu söylüyor. Yüksek deniz yüzeyi ısısının sistemin hızlanmasına neden olduğu ve yerel rüzgar kırılmasındaki düşüklüğün de buna katkı sağladığını belirtiyor. Bundan sonra ne olacak? Maria şu sıralar Fransa'nın Guadeloupe adasına doğru ilerliyor. Yerel yetkililer halka sığınaklara girmeleri ve hiçbir koşulda dışarı çıkmamalarını duyurdu. Daha sonra ise Guadeloupe'ın kuzeyinde İngiltere'nin denizaşırı toprağı Montserrat'nın etkilenmesi bekleniyor. Her iki ada da St Kitts ve Nevis, ABD ve İngiliz Virgin Adaları ve Puerto Riko gibi kasırga uyarıları yayımladı. Irma kasırgasının yaralarını sarmaya çalışan Antigua, Barbuda, St Martin ve Anguilla adalarında da tropik kasırga uyarıları yapılıyor. Hollanda'nın adaları Saba ve St Eustatius'ta da benzer uyarılar yapılıyor.