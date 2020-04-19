T24 LogoT24 Logo
Haberler

5 katlı binada çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

19 Nisan 2020 17:11

Maltepe’de bulunan beş katlı binanın üçüncü katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangında çok sayıda kişi binada mahsur kalırken itfaiye ekipleri seferber oldu. Sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayan meraklı vatandaşlar ise sokakta yoğunluk oluşturdu.Öte yandan yangın havadan görüntülendi.

İtfaiye ekipleri mahsur kalanlar için seferber oldu
Yangın, saat 15.20 sıralarında Maltepe ilçesi, Fındıklı Mahallesi, Sarmaşık Sokak’ta bulunan beş katlı bir binanın üçüncü katında meydana geldi. Doğalgaz kaynaklı olduğu iddia edilen yangının kesin nedeni bilinmezken üçü çocuk toplam on kişi yoğun dumandan dolayı apartmanda mahsur kaldı. Yeni ameliyat olan ve evinde dinlenen yaşlı bir kadın da yangında mahsur kalanlar arasındaydı. İtfaiye ekiplerinin önceliği yaşlılar ve çocuklar olurken çoğu bina sakini çatıya çıkarak dumandan korunmaya çalıştı. İtfaiye merdiveniyle kurtarılan mahsur kalan vatandaşlar, olay yerinde ki ambulansa götürülerek solunum desteğine bağlandı. Üçü çocuk, birisi yaşlı olan toplam on kişi ambulanslarla en yakın hastaneye sevk edilirken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Mahalleli sokağa döküldü o anlar havadan görüntülendi
Maltepe’de meydana gelen yangın yürekleri ağza getirdi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında on kişi yoğun dumandan etkilendi ve bina içerisinde mahsur kaldı. Binadaki vatandaşları kurtarmak için seferber olan itfaiye ekiplerinin çalışmasını sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayan vatandaşlar sokaktan izledi. Meraklı vatandaşların pencere ve balkonlardan izlediği o yangın kısa sürede kontrol altına alınırken uzun süre duman tahliyesi yapıldı. Sağlık personelinin kalabalığa yaptığı uyarı da gözlerden kaçmadı. ‘Sokağa çıkma yasağı var, polis ekipleri cezai işlem uygular lütfen evinize gidin’ diyen sağlık personeline aldırış etmeyen kural tanımaz vatandaşlar itfaiye ekiplerinin mahsur kalanları kurtardığı o anları en yakından izledi.

ETİKETLER

malteopeyangınmahalle5 katlı bina

Diğer Videolar

ABD'den çapıcı görüntüler; binlerce protestocu Burnside Köprüsü'ne yüzükoyun yattı

İstiklal Caddesi’nde yeni normale dönüş başladı

Meral Akşener, Nazım Hikmet şiiri okudu: Bu hasret bizim

Koronavirüs | Mehmet Tezkan: Yeni bir dalga gelirse metrobüslerden başlayacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 2020’yi pozitif büyüme performansı ile kapatacağız

Sivas’ta 3 bin 500 yılık küvet bulundu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Gazprom'un zor günleri: Türkiye'nin Rusya'dan gaz ithalatında büyük düşüş...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Program sunucusu By Kuş, Almanya'da yere Türk bayrağı çizilmesine tepki...

Takside kadına şiddet...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"15 Temmuz boşluğumuza geldi, istediklerimizi yapamadık" diyen Sevda Noyan...

Türkbükü'nde şezlong fiyatı günlük bin lira, aylık 24 bin lira...

Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi tahliye eden hâkimin ilginç para trafiği; 16...

THY'nin yurt dışı uçuşlara başlama tarihi belli oldu...

Türkiye'de Koronavirüs | 22 kişi daha hayatını kaybetti, 786 yeni...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Gazprom'un zor günleri: Türkiye'nin Rusya'dan gaz ithalatında büyük düşüş...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Program sunucusu By Kuş, Almanya'da yere Türk bayrağı çizilmesine tepki...

Takside kadına şiddet...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24