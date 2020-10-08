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5 haftalık hamileyken bebeğini kaybeden Yasemin Özilhan, ilk kez konuştu

"Böyle bir haberin çıkması erken oldu, daha ailem bilmiyordu"

08 Ekim 2020 13:45

Üçüncü bebeğine 5 haftalık hamileyken düşük yapan eski oyuncu Yasemin Özilhan, olay hakkında ilk kez konuştu.

Milliyet'te yer alan habere göre, yıllar önce rol aldığı Doktorlar dizisiyle ünlenen Yasemin Özilhan, geçtiğimiz ay beş haftalık hamileyken düşük yaptı. Bebeğini kaybetmenin acısını yaşayan Özilhan, konu hakkında ilk kez konuşarak "Çok erkendi, biz de yeni öğrenmiştik. Böyle bir haberin çıkması erken oldu. Daha ailem bilmiyordu. Kader, kısmet her şey... İki tane aslan gibi kızım var, onlarla ilgileniyorum. Ama genel olarak iyiyim" dedi.

Yasemin Özilhan, 2011 yılında iş adamı İzzet Özilhan ile nikah masasına oturdu. Çiftin Emine ve Ela adında iki kız var.

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