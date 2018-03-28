5 bin kişiyi dolandırdılar; 2 milyon liralık vurgun parasıyla Mısır'da tatil yaptılar

stanbul, İzmir ve Tekirdağ'da vatandaşların cep telefonlarına “Krediniz onaylandı” ve “Bankalardan kredi çıkartabiliriz” yazılı mesajlar göndererek yaklaşık 2 milyon TL'lik vurgun yapan 70 kişilik çete çökertildi. 5 bin kişiyi dolandırdığı belirlenen çete elebaşı B.G., vurgun paralarıyla Mısır'da tatil yapmış. Bir çağrı merkezi kuran çete, vatandaşların cep telefonlarına “Krediniz onaylandı” ve “Bankalardan kredi çıkartabiliriz” yazılı mesajlar gönderiyorlardı. Kendilerini, bankalarla anlaşmalı bir danışmanlık firmasının görevlisi olarak tanıtıp, arayanları tuzağa düşürüyorlardı. DHA'nın haberine göre, çetenin çağrı merkezi çalışanları, tuzağa düşen vatandaşlara, “Kredinizi banka hesabınıza yatıracağız. Size vereceğimiz onay kodu ile işlem masrafı olarak ön ödeme yapmanız gerekiyor” diyordu. Dolandırıcıların yönlendirmesiyle PTT şubelerine giden vatandaşlar çete üyelerinin verdikleri hesaplara işlem masrafı adı altında kendilerinden istenilen 200 TL'den bin TL'ye kadar para yatırıyordu. Kredilerin banka hesaplarına yatmaması üzerine dolandırıldıklarını fark eden çok sayıda kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne şikayetçi oldu.