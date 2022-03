5 bin 741 lira elektrik faturası gelen esnaf: Hiçbir zaman bu kadar kötü bir duruma düşmedim

Denizli’de kafe işleten Şeref Acar, bu ay işyerine 5 bin 741 lira elektrik faturası geldiğini belirterek, “Her geçen gün eksiye doğru gidiyoruz. Bilmiyorum bunun çözümü nasıl olur? Tükendik yani nasıl ödeyeceğim? Geçen ay kredi kartı ile ödedim, bu ay nasıl ödeyeceğiz bilmiyorum. 25 yıldır ben bu sokakta esnafım, hiçbir zaman bu kadar kötü bir duruma düşmedim” dedi.

Elektriğe 1 Ocak gecesi yapılan yüzde 127'lik zam, faturalara yansımaya başladı. Denizli’de bir kafenin 25 yıldır işletmecisi olan Şeref Acar, gelen elektrik faturalara isyan etti. Acar dükkanına bu ay toplam 5 bin 741 lira fatura geldiğini söyledi.

"Geçen ay kredi kartı ile ödedim, bu ay nasıl ödeyeceğiz bilmiyorum"

Şeref Acar, yapılan elektrik zammıyla ilgili şunları söyledi:

"Burası 20 metrekare bir iş yeri. Buraya 350-400 lira fatura ödüyordum. Bu ay geldi 970 lira. İçeride 30 metrekare mutfağım var. Bir tane waffle makinesi çalışıyor, bir tane dolap çalışıyor, bir tane de küçük difriz çalışıyor. 4 bin 770 lira da oraya fatura geldi. Biz nasıl ödeyeceğiz? Doğal gaz faturası da geldi bin 800 lira. Bunların içinden nasıl çıkacağız bilmiyorum. Bakıyorsun, bir tane müşteri yok. İşimiz çok zor. İş olsun olmasın, biz sabah geldiğimiz zaman ocaklarımızın altını yakmak zorundayız. Her an müşteri gelir diye hazır bekliyoruz. Her geçen gün eksiye doğru gidiyoruz. Bilmiyorum bunun çözümü nasıl olur? Tükendik yani nasıl ödeyeceğim? Geçen ay kredi kartı ile ödedim, bu ay nasıl ödeyeceğiz bilmiyorum."

Acar, "Bu sokakta 25 yılı bitirdim, 26. yıla girdim. 25 yıldır ben bu sokakta esnafım, hiçbir zaman bu kadar kötü bir duruma düşmedim. Bir ben değil, bütün esnaf. Bugün herkes dertli, herkes sıkıntılı. Birbirimizle konuşuyoruz, ne yapalım diye. Herkes bunu düşünüyor. Bu ay bu faturaları nasıl ödeyeceğiz kış ayında diye, herkes bunu düşünüyor. Söylenecek çok şey var da ne söyleyelim yani" dedi.

Kaynak: ANKA