5 bin 450 dolar bozduran müşteriye, 5 bin 450 Euro ödedi; müşterinin kur farkını iade etmesini bekliyorlar

Kayseri'de bir döviz bürosunda çalışan görevli, dolar bozduran müşteriye Euro verdi.

Edinilen bilgiye göre Kazancılar Çarşısı'nda bulunan bir döviz bürosuna giren vatandaş 5 bin 450 doları bozdurmak istedi. Doları alan görevli, müşteriye 5 bin 450 Euro ödedi. Parayı alan müşteri döviz bürosundan ayrılırken görevli ise yanlışlıkla müşteriye Euro verdiğini fark etti.

Döviz bürosu görevlileri, kimliği henüz belirlenemeyen müşterinin aradaki kur farkını iade etmesini bekliyor.

Kaynak: İHA