T24 LogoT24 Logo
Haberler

5 bacaklı inek görenleri şaşırtıyor

21 Kasım 2020 12:52

Çin'in Shaanxi kentinde bir çiftlikte yetiştirilen 5 bacaklı 8 aylık inek görenleri şaşırttı.

Çin'in Zhanjian kentinde bir çiftlikte yetiştirilen 8 aylıık ineğin sırtındaki 5'inci bacak görenleri hayrete düşürdü. İneğin sahibi Zhao, bazı köylülerin durumu 'uğursuz' olarak değerlendirmesi sonucu ineğin doğumu nedeniyle endişeli olduğunu ifade etti.

Zhao ayrıca, ineğin sahip olduğu 5'inci bacağın inekle birlikte geliştiğini belirtti. Doğduğunda 10 kilogram olduğu ifade edilen ineğin şu an yaklaşık 100 kg olduğu belirtildi.

İneğin polimeli adı verilen ve fazladan bacak oluşmasına sebep olan çok nadir bir hastalıktan muzdarip olduğu düşünülüyor.

ETİKETLER

çin5 bacaklı inekZhanjian kentipolimelihastalık

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 7 Ocak 2021

Taksicinin aracını durağa park ettikten sonraki vurulma anı kamerada

"Tayyipçiyim" diyerek isyan eden çiftçi: "Çocuklarıma bir koli yumurta alacak durumda bile değilim"

'Cübbeli Ahmet Hoca'dan Hulki Cevizoğlu'nun sözlerine yanıt: "Bana yapılan bir bühtandır"

Gözaltındaki Boğaziçili öğrencilerin avukatı: Öğrencilere çıplak arama dayatıldı, polisler paçalarından tutup çıkarmaya çalıştı

Can Ataklı, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in mesajını okurken bir süre gülmekten konuşamadı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Boğaziçili öğrenciler canlı yayında 'çıplak arama' iddiasını gündeme getirdi...

Doğu Perinçek'ten 'Boğaziçi' yorumu: Üniversite rektörünü üniversite seçer...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Sinovac aşısı uyarısı: Hiçbir veri yok,...

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'eski tip kimlik' uyarısı...

Nihat Hatipoğlu'nun rektör olduğu üniversitede KPSS'den en düşük puanı alan...

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Boğaziçili öğrenciler canlı yayında 'çıplak arama' iddiasını gündeme getirdi...

Doğu Perinçek'ten 'Boğaziçi' yorumu: Üniversite rektörünü üniversite seçer...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24