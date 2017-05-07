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4G uyumlu dünyanın en küçük cep telefonu

07 Mayıs 2017 01:18

Akıllı telefonlar üzerine gerçekleştirilen geliştirme çalışmaları neticesinde bazen istemsiz olarak telefonun hacmi büyümek ve genişlemek durumunda kalabiliyor. Artık ortalama herkesin bir adet akıllı telefonu olduğu günümüzde elbette küçük telefon kullanmayı tercih edenler de bulunuyor. Küçük telefon sevenler için üretilen, 4G uyumlu “dünyanın en küçük cep telefonu olarak kabul edilen” Jelly alanında bir ilki temsil ediyor. 4 çekirdek işlemci, 2 GB ram ve 16 GB depolama alanı bulunan bu minik telefon, micro SD kart desteğinin yanı sıra kullanıcılarının çift hatla telefon kullanmalarına da olanak sağlıyor. 2 ve 8 megapiksel kamerası bulunan bu telefon Kickstarter üzerinden 109 dolara satılacağı belirtiliyor.

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