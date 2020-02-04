'Beethoven'in Aydınlık Dünyası' temalı İstanbul Müzik Festivali'nde Bebeklere Beatles projesi de yer alacak

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, E.C.A. Presdöküm Sanayii A.Ş. sponsorluğunda düzenlenen 48. İstanbul Müzik Festivali, 2-25 Haziran tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak.

İstanbul Müzik Festivali, “Beethoven’ın Aydınlık Dünyası” temasıyla bestecinin ikonik eserlerine, yeni eser siparişlerine ve ondan esinlenen yeni projelere yer veriyor.

T24'e konuşan İstanbul Müzik Festivali Direktörü Efruz Çakırkaya, festivalde bu yıl ilk kez yapılacak olan 'Bebeklere Beatles' projesinin yer aldığını söyledi. Çakırkaya, projenin amacını 0-3 yaş arasındaki bebeklere ve çocuk izleyicilere yaklaşmak, dokunmak onlara müzik sevgisini aşılamak şeklinde açıkladı.

Çocuklara özel ücretsiz atölyeler kurduklarını vurgulayan Çakırkaya, "Çocuklara özel tohum topu, kendi kendini sulayabilen saksı ve artık materyallerden müzik enstürmanı yapma etkinlikleri düzenleyeceğiz. Çocuklardaki doğa ve çevre bilincini uyandırmaya çalışacağız. Hem eğlenecek hem öğrenecekler" dedi.

Kadın müzisyenlere verilecek olan destekten söz eden Çakırkaya, "Yurtdışında eğitim alan, eğitim almak üzere yurtdışına gitmek isteyen, enstürmanını yenilemek isteyen, çeşitli ustalık sınıflarına katılmak isteyen genç kadın müzisyenlere destek fonumuz var" diye konuştu.

Dünyaca ünlü vurmalı çalgılar sanatçısı Evelyn Glennie'i festival kapsamında İstanbul'a davet ettiklerini söyleyen Çakırkaya, "Türk kadın müzisyenlerle bir araya getireceğimiz bir konserde yer alacak" ifadelerini kullandı.

Türkiyeli ve sığınmacı çocukları bir araya getiren 'Birlikte güçlü sesler korosu'na da değinen Çakırkaya, "Bu çocuklar önümüzdeki 4 ay boyunca beraber çalışarak bir repertuar hazırlayacaklar, şarkılar söyleyecekler ve bu çok dilli koro, 8 Haziran'da Tekfen Filarmoni Orkestrası'nın konseri öncesinde sahnede olacak" dedi.

Çakırkaya, "Türkiyeli ve sığınmacı gençler arasında dostluğu ve kardeşliği müzik ve sanat yoluyla pekiştirmeye çalışacağız" sözlerini kullandı.

Festivalin Programı

48. İstanbul Müzik Festivali, “Beethoven’ın Aydınlık Dünyası” temasıyla 2020 yılında tüm dünyada olduğu gibi Ludwig van Beethoven’ın 250. doğum yılını kutluyor. Festival, müziğiyle insanlığın kültür mirasında önemli bir yer edinen Beethoven’ın ikonik eserlerine, yeni eser siparişlerine ve besteciden esinlenen yeni projelere yer veriyor.

İstanbul Müzik Festivali programı, festivalin ana temasını destekleyici şekilde, “doğa sevgisi”, “insan sevgisi”, “yenilikçi ve ileri görüşlü müzik dili” gibi bestecinin önemli yönlerini sunan alt temalar üzerinde kurgulandı. Güçlü ve cesur müzikal diliyle, döneminin müzik türlerinin sınırlarını yıkan ve müzik dünyasını halen etkileyen yeni standartlar oluşturan Beethoven’ın ileri görüşlü ruhu, 48. İstanbul Müzik Festivali’nde seslendirilecek yeni proje ve eserlerle müzik dünyasını büyülemeye devam edecek.

Festival, Açılış Konserinde Kraliçe Elisabeth Keman Yarışması’nı Kazanan Genç Solist Stella Chen’i Ağırlıyor

48. İstanbul Müzik Festivali, açılış konserinde 2019-2022 Açılış Konseri Orkestrası olan Tekfen Filarmoni Orkestrası ile 26 yaşındaki başarılı kemancı Stella Chen’i ağırlayacak. 2019 Kraliçe Elisabeth Keman Yarışması’nı kazanarak tüm dikkatleri üzerine çeken, daha önce de Tibor Varga Uluslararası Keman Yarışması ve Menuhin Yarışması’ndan ödüllerle dönen ve geçtiğimiz sezonlarda Avrupa’da çeşitli orkestralar eşliğinde çalan Amerikalı Stella Chen, kazandığı bu önemli birinciliğin ardından tam anlamıyla uluslararası bir kariyere adım attı.

Beethoven’ın Aydınlık Dünyası’na adanmış 48. İstanbul Müzik Festivali, değeri neredeyse 40 yıl sonra anlaşılıp günümüzde en sık seslendirilen keman konçertolarından biri haline gelen, Beethoven’ın Re Majör Keman Konçertosu ile 2 Haziran Salı akşamı Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda açılacak.

Festivalin Onur Ödülü Ahmet Say’a Sunuluyor

48. İstanbul Müzik Festivali’nin bu yılki Onur Ödülü, müzik eğitimcisi ve müzik yazarı Ahmet Say’a sunulacak.

1935’te İstanbul’da doğan Ahmet Say, küçük yaşta özel derslerle piyanoya başladı. 1946’da Ferdi Statzer’in isteği üzerine İstanbul Belediye Konservatuvarı’na girdi. Demirhan Altuğ’un tenor ve solfej, Verda Ün’ün piyano, Raşit Abed’in armoni öğrencisi oldu. Liseden sonra Almanya’da basın yayın öğrenimi aldı. Bu yıllarda müzikolog Kurt Köhler’in özendirmesiyle müzikbilime ilgi gösterdi. Türkiye’ye döndükten sonra Bingöl’de halk eğitimcisi ve amatör folklorcu olarak çalıştı. Türkü, ağıt, masal ve destanlar derledi; çocuk ve gençlik koroları, halk dansları toplulukları kurdu. Yazdığı roman ve öykülerle TRT Ödülü, Sabahattin Ali Ödülü, Milliyet Roman Yarışması Ödülü, Antalya Film Festivali Ödülü gibi önemli ödüller kazandı. Aylık edebiyat dergisi Türkiye Yazıları’nı yayımladı. 1974’ten sonra müzik eğitimciliğine ve müzik yayımcılığına yönelen Ahmet Say, kurmuş olduğu Müzik Ansiklopedisi Yayınları’nı yönetti, müzik eleştirileri ve müzik kitapları kaleme aldı.

Festivalin Yaşam Boyu Başarı Ödülü Alexander Rudin’e Veriliyor

48. İstanbul Müzik Festivali Yaşam Boyu Başarı Ödülü Rus ekolünün önde gelen temsilcilerinden Alexander Rudin’e sunulacak. Alexander Rudin’e ödülü 20 Haziran Cumartesi akşamı Süreyya Operası’nda gerçekleştirilecek konser öncesinde verilecek.

Alexander Rudin’in sanatsal yaklaşımı gücünü, müzikal metinle dikkatli ve duyarlı bir ilişki içindeki tümüyle doğal yorumundan alıyor. Geleneksel akademik tarzda eğitim almış olmasına rağmen, erken dönem müziğinde otantik yorumlara yönelen Rudin, Romantik dönemi geleneksel tarzda seslendirirken Barok ve Klasik dönem eserlerinde aslına uygun icralar sunuyor. Dört yüzyılı kapsayan repertuvarı içinde ayrı önem verdiği çağdaş bestecilerin eserlerinin dünya ve Rusya prömiyerlerini gerçekleştiriyor. Londra Kraliyet Filarmoni, Viyana Senfoni, Bavyera Devlet Operası, Danimarka Ulusal Radyo Senfoni, Rus Ulusal Orkestrası dâhil pek çok orkestrayı yöneten Rudin, 1988’den bu yana Musica Viva Oda Orkestrası’nın, son 10 yıldır da Moskova’daki Dedication Uluslararası Müzik Festivali’nin sanat yönetmeni.

Festival, Dünyanın Önde Gelen Orkestralarını Ağırlıyor

İstanbul Müzik Festivali ülkemizin ve dünyanın en iyi orkestralarını dinleyicileriyle buluşturmaya devam ediyor.

1548’de kurulan ve Dünya Müzik Mirasını Koruma Ödülü almış ilk ve tek orkestra olan Staatskapelle Dresden, 45 yıldır dünya klasik müzik sahnesinin zirvesindeki yedi Grammy ödüllü sanatçı Emanuel Ax ile festivale konuk oluyor. Dünyanın en eski orkestralarından biri olan Staatskapelle Dresden her sezon yaklaşık 260 opera ve bale seslendiriyor; ayrıca senfonik konserler veriyor ve turnelere çıkıyor. Orkestra, Emanuel Ax ile çıktığı Akdeniz turnesi kapsamında 12 Haziran Cuma akşamı Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda festivalin konuğu olacak.

Dönem çalgılarıyla, Barok’tan Romantik döneme uzanan ve sadece başyapıtları değil, saklı müzik hazinelerini de içeren bir repertuvar seslendiren Wiener Akademie, yüzyıllar içerisinde oluşmuş bir müzik kültürü üzerine uzmanlığını gittiği her yere taşıyor. Wiener Akademie prömiyerlerinin yapıldığı muhteşem salonlarda o dönemin çalgılarıyla seslendirdiği konser serisi RESOUND ile dünyada bir ilki gerçekleştiriyor. Uluslararası festivallerin gözdesi ve Bonn, Varşova ve Krakow Beethoven Festivallerinin düzenli konuğu Wiener Akademie, Beethoven’ın eserlerinde onun kişiliğini olduğu kadar Aydınlanma ruhunu da yansıtan kahramanlık temasına odaklandığı çok özel bir programla festivalde. Orkestra, soprano Sophie Karthäuser ile birlikte 13 Haziran Cumartesi akşamı Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda festival izleyicisiyle buluşacak.

2019-2022 yılları arasında İstanbul Müzik Festivali Açılış Konseri Orkestrası olan Tekfen Filarmoni Orkestrası, nam-ı diğer “Üç Denizin Sesi”, iki konserle festivalde yer alacak. Türkiye’de ilk konserini verecek keman virtüözü, 2019 Kraliçe Elisabeth Keman Yarışması’nı kazanarak tüm dikkatleri üzerine çeken Stella Chen, Tekfen Filarmoni Orkestrası ile 2 Haziran Salı akşamı festivalin açılışını yapacak. Tekfen Filarmoni Orkestrası ikinci konserinde ise festivalin Hasan Uçarsu’ya siparişi, orkestra ve koro için Toprak Sever İnsanları Birer Birer eserini dünyada ilk kez seslendirecek. Devlet Çoksesli Korosu ve Tekfen Filarmoni Orkestrası’nın birlikte yer alacağı bu konser, 8 Haziran Pazartesi akşamı Tekfen Vakfı gösteri sponsorluğunda Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapılacak.

Ülkemizin önde gelen senfonik topluluklarından ve 2014’te BBC Proms’a Türkiye’den davet edilen ilk topluluk olan Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, çağımızın en büyük şancılarından Thomas Hampson’ın yanı sıra tenor Michael Schade solistliğinde Mahler’in “veda üçlemesi” olarak kabul edilen senfonilerinden Toprağın Şarkısı ile festivale konuk olacak. Toprağın Şarkısı, tenor ve alto yerine daha az seslendirilen tenor ve bariton versiyonuyla ve Thomas Hampson’ın yorumuyla 23 Haziran Salı akşamı Borusan Holding gösteri sponsorluğunda Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda müzikseverlerle buluşacak.

2019 Gramophone Klasik Müzik Ödülleri’nde Yılın Sanatçısı seçilen Vikingur Ólafsson, yıldız şef Elim Chan yönetimindeki Berlin Konzerthaus Orkestrası ile festivale görkemli bir kapanış yapacak. Yeni konser formatları ve sıra dışı projelerle dinleyicilerine sürekli ilham veren Berlin Konzerthaus Orkestrası, sezonluk 12 bin abonesiyle Avrupa’nın en büyük düzenli dinleyici kitlelerinden birine sahip. 1952’de Berlin Senfoni Orkestrası adıyla kurulan ve 2006’da bugünkü adını alan topluluk, Kurt Sanderling, Iván Fischer gibi isimlerin ardından bu sezon itibariyle Christoph Eschenbach’ın daimi şefliğinde uluslararası ününü pekiştiriyor. Görkemli bir konserle müzikseverlere veda edecek olan 48. İstanbul Müzik Festivali’nin son konseri 25 Haziran Perşembe günü Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda Mercedes-Benz Türk A.Ş./ Mercedes-Benz Otomotiv Tic. ve Hiz. A.Ş. gösteri sponsorluğunda yapılacak.

Klasik Müziğin Güçlü Kadınları Festivale Konuk Oluyor

Kapanış konserini yönetecek kadın şef Elim Chan’ın yanı sıra festival, klasik müzikte kadın gücünün simgesi olmuş büyük sanatçılardan bazılarını konuk ediyor.

Beethoven’ın 32 piyano sonatı, 5 piyano konçertosu, koral fantezisi ve Liszt tarafından piyanoya uyarlanmış 9 senfonisinin tamamını konserlerde çalan ve kaydını yapan, dünyada tek bir piyanist var: İdil Biret! Beethoven’ın en iyi yorumcularından biri olarak kabul edilen İdil Biret’in farklı programlar seslendireceği resitallerin başlangıcında, övgüler toplayan Beethoven kayıtlarından birer konçerto ile 1985-2008 yılları arasına yayılmakla birlikte toplam 52 gün içinde yapılan bu kayıtların öyküsünü anlatan A Musical Odyssey adlı 15 dakikalık belgesel izleyici ile buluşacak. İdil Biret ile 250. Yılında Bir Beethoven Yolculuğu konserleri 6 Haziran Cumartesi günü 17.00 ve 20.00 saatlerinde SEREL gösteri sponsorluğunda Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirilecek.

100’ün üzerinde uluslararası ödül ve iki Grammy sahibi perküsyoncu Evelyn Glennie Türkiye’den kadın müzisyenlerle buluşuyor. BBC Proms’un tarihinde ilk kez bir vurmalı çalgılar konçertosu seslendiren, Londra 2012 Olimpiyat Oyunları Açılış Töreni’nde sahnede yer alan, Björk’ten Fred Frith’e pek çok farklı sanatçıyla çalışan Evelyn Glennie festivale konuk oluyor. Evelyn Glennie’yi,15 yıldır İstanbul’da yaşayan Amerikalı perküsyoncu Amy Salsgiver, BİFO ve sa.ne.na üyesi Seçil Kuran, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ve BİFO’da düzenli olarak çalan Ceren Aydın, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası yardımcı başkemancısı ve Orchestra Sion’un başkemancısı Nilay Sancar ile bir araya getirecek bu konser 18 Haziran Perşembe günü British Council’in WoW İstanbul Dünya Kadınlar Festivali 2020 işbirliğiyle Zorlu PSM Drama Sahnesi’nde yapılacak.

Festivalden Bebeklere Özel Konser

İspanyol topluluk La Petita Malumaluga’nın tüm dünyada yankı uyandıran projesi Bebeklere Beatles, bebekleri, çocukları ve yetişkinleri müziğin, hareketin ve görsel olarak çekici bir ortamın keyfini çıkarmaya davet ediyor.

Bebeklere Beatles sadece bebekler için değil, Beatles’ın unutulmaz ezgileri hâlâ hayatlarına eşlik eden ebeveynler için de büyüleyici ve eğlenceli bir konser. İnteraktif videolar da içeren görsel ve işitsel bu projede bebekler serbestçe dolaşabiliyor; çocuklar dans edip oyunlar oynuyor; yetişkinler sevilen Beatles şarkılarını söylüyor ve herkes birbiriyle etkileşime giriyor. Müzisyenler ve dansçılardan oluşan dünyaca ünlü La Petita Malumaluga, bebekler, küçük çocuklar ve ailelerine yönelik sahne sanatları üzerine uzmanlaşmış bir topluluk. Topluluğun kurucuları, dansçı ve koreograf Eva Vilamitjana ile müzisyen Albert Vilà uzun bir uluslararası kariyerin yanı sıra pedagoji alanında da büyük tecrübeye sahip. Bebeklere Beatles konseri 6 seans halinde 13 ve 14 Haziran tarihlerinde Uni Baby gösteri sponsorluğunda Zorlu PSM Sky Lounge’ta yapılacak.

İKSV Alt Kat İşbirliğiyle, Birlikte Güçlü Sesler Korosu II

2019 yılında farklı engelleri olan çocuklar ve gençleri Barış İçin Müzik Korosu ile bir araya getiren Birlikte Güçlü Sesler Korosu; bu yıl Türkiyeli ve mülteci çocukları buluşturuyor. İKSV Alt Kat tarafından, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) desteğiyle hayata geçirilen projenin ikinci döneminde, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) de değerli katkıları bulunuyor. İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği’nden gelen çocuk ve gençlerden oluşan, şefliğini Zeynep Eren Kovankaya’nın üstlendiği koro, çok dilli bir repertuvarla festival izleyicisiyle buluşacak ve müziğin farklı kültürler arasındaki birleştirici gücünü ortaya koyacak. Birlikte Güçlü Sesler Korosu II, 8 Haziran akşamı Bir Dünya Prömiyeri: Toprak Sever İnsanları Birer Birer konseri öncesinde Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı fuayesinde bir konser verecek.

Geleceğin Kadın Yıldızları Festivalde Parlıyor

İstanbul Müzik Festivali kapsamında, TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası) işbirliğiyle 2018 yılında başlatılan ve geleceğin kadın müzisyenlerini destekleme amacını taşıyan Yarının Kadın Yıldızları projesi, üçüncü yılında üstün yetenekli müzisyenlerin çalgı, şan ve şeflik branşlarında uluslararası arenadaki kariyerlerinin ilerlemesine destek olmaya devam ediyor.

Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu’na lisans veya lisansüstü seviyesinde yurt dışında bir müzik okulundan kabul alan veya eğitimini sürdüren ya da kariyer gelişimine olumlu katkıda bulunacak ustalık sınıfı, orkestra seçmesi, yarışma gibi yurt dışı etkinlikler veya çalgı alımı gibi konularda desteğe ihtiyaç duyan kadın müzisyenler başvurabiliyor. Başvurular İKSV Genel Müdür Yardımcısı, müzikolog Dr. Yeşim Gürer Oymak başkanlığında, orkestra şefi ve CRR Konser Salonu Genel Sanat Yönetmeni Cem Mansur, keman sanatçısı ve orkestra şefi Hakan Şensoy, piyano ikilisi Ufuk & Bahar Dördüncü ve piyanist İris Şentürker’den oluşan seçici kurul tarafından değerlendirilecek. Desteğe hak kazanan müzisyenler ve konser programı seçici kurul kararını takiben 13 Nisan Pazartesi günü açıklanacak.

Seçici Kurul tarafından desteğe değer bulunan adaylar 10 Haziran Çarşamba günü Süreyya Operası’nda gerçekleştirilecek ve piyanist Ayşegül Sarıca’nın da kanaat önderi ve konuk sanatçı olarak yer alacağı Yarının Kadın Yıldızları konserinde dinleyicilerle buluşacak. Konser öncesinde gazeteci Melis Alphan moderatörlüğünde, muaythai milli sporcusu İrem Çapar ve SosyalBen Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ece Çiftçi’nin kişisel başarı hikâyelerini paylaşacakları bir söyleşi de yapılacak.