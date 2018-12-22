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45 yıldır kafasında mermiyle yaşıyor!

22 Aralık 2018 14:30

Trabzon'da 45 yıl önce fındık bahçesinde oynadığı sırada başına isabet eden ve hayati tehlike nedeniyle çıkarılamayan mermi çekirdeği ile yaşamak zorunda kalan 54 yaşındaki Yakup Çakmak, birçok sağlık sorunuyla yaşam mücadelesi veriyor. Çakmak'ın başına, 1973 yılında Beşikdüzü ilçesine bağlı Oğuz Mahallesi'ndeki evlerinin önünde, fındık bahçesinde kardeşleriyle oynadığı sırada nereden geldiği belirlenemeyen kurşun isabet etti. Kafası kanayan Çakmak, ağabeyi ile oynadığı sırada yaralandığını düşünen ailesi tarafından Trabzon'daki bir hastaneye götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından çekilen röntgen filminde kafasında mermi çekirdeği olduğu tespit edilen Çakmak, Ankara'daki hastaneye sevk edildi. Kurşunun oluşturduğu tahribat dolayısıyla sol gözü görme yetisini kaybeden, sol kol ve bacağı da felç olan Çakmak, ameliyat edildi. Çakmak'ın kafasındaki mermi çekirdeği, hayati tehlike riski bulunduğu için çıkartılamadı. Geçirdiği ameliyatlarla kol ve bacağındaki felç durumu ortadan kalkan Çakmak, 15 yıldır mahallesindeki caminin çay ocağında çalışıyor. Çeşitli yerlerde çalışmasına bağlı olarak 1,5 yıl önce de emekli edilen Çakmak, eşi ve annesi ile birlikte yaşıyor. Kaynak: (Haber61)

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