44. Pantene Altın Kelebek ödüllerinde, Onur Güvenatam'ın konuşması geceye damga vurdu!

Vatanım Sensin dizisinin yapımcısı Onur Güvenatam'ın 'En iyi dizi' ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşma geceye damga vurdu. 44. Pantene Altın Kelebek ödüllerinde ‘En iyi dizi’ ödülünü alan ‘Vatanım Sensin’ dizisinin yapımcısı Onur Güvenatam “Atatürk önderliğinde milletçe büyük fedakarlıklar verilmiş bir Kurtuluş Savaşı ve varoluş mücadelesini anlatıyoruz. Bu vesileyle sizlerin huzurunda bu savaşta hayatını kaybetmiş bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor ve sadece bizlerin değil bütün dünyanın saygı duyduğu Mustafa Kemal Atatürk’ü hepinizin huzurlarına saygı ve özlemle anıyorum.” dedi. Güvenatam’ın konuşması sık sık alkışlarla kesildi. Sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri oldu.