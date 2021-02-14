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43 yıllık eşine Sevgililer Günü hediyesini at üstünde getirdi

At sırtında getirdiği çiçeği ve altın künyeyi eşine vererek 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutladı

14 Şubat 2021 14:00

Erzurum’un Oltu ilçesinde besicilik yapan Abdullah Başar isimli vatandaş 43 yıldır evli olduğu eşine Sevgililer Günü hediyesini at üstünde getirdi.

Oltu ilçesinin Şehitler Mahallesi'nde besicilik yapan 8 çocuk babası Abdullah Başar (62), Sevgililer ünü sebebiyle eşi Ayfer Başar'a (60) sürpriz yaptı. İlçe merkezinde bir çiçekçiye giden Başar, bir buket çiçek alarak ilçe merkezinden 3,5 kilometre uzaklıktaki ahırın yolunu tuttu. Başar, at sırtında getirdiği çiçeği ve altın künyeyi eşine vererek 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutladı.

Ayfer Başar, hayat arkadaşına teşekkür ederek, “43 senedir evliyiz. Bugün Sevgililer Günü, çiçeğimi aldı, künyemi aldı sağ olsun. Teşekkür ederim. Allah herkese nasip etsin. Allah herkese sağlıklı, mutlu, saadetli yaşamlar nasip etsin, içinde de bizlere. Allah mutluluğumuzu bozmasın hiçbir zaman” dedi.

Kaynak: İHA

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