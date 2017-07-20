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43 yıl önce bugün, Ecevit Kıbrıs Harekâtı'nı anlatıyor: Haklılığın zaferi olacak...

20 Temmuz 2017 15:42

Türkiye, 43 yıl önce bugün, 20 Temmuz 1974'te "Kıbrıs Barış Harekâtı" adı altında Kıbrıs topraklarında uçaklar ve çıkarma gemileriyle cumhuriyet tarihinin uluslar arası olmayan ilk yurt dışı askeri operasyonunu gerçekleştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi ile Necmettin Erbekan liderliğindeki Milli Selamet Partisi'nin ortaklığıyla kurulan koalisyon hükümetinin aldığı karar dönemin başbakanı Bülent Ecevit tarafından harekat başladıktan sonra dünyaya ilan edildi. Askeri operasyon başta İngiltere olmak üzere ilgili ülkelerle yoğun bir trafik yürüten dönemin Dışişleri Bakanı Prof. Turan Güneş'in Cenevre'den Ankara'ya "Ayşe tatile çıksın" şifreli mesajının ardından başlatıldı. Şifreli mesaja adı giren Turan Güneş'in harekât sırasında 20 yaşında olan kızı Ayşe Güneş Ayata bugün ODTÜ Siyaset Bilimi kürsüsünün profesörleri arasında öğretim üyeliğini sürdürüyor.

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43 yıl önce bugünEcevit Kıbrıs Harekâtı&#39;nı anlatıyor: Haklılığın zaferi olacak...

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