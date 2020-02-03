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'Neşeli Günler' filminin o repliği sansürlendi: İçişleri Bakanı arkadaşımdır, çok sıkışırsam telefon ederdim

03 Şubat 2020 11:51

Show TV, Yeşilçam'ın kült filmlerinden 'Neşeli Günler'i sansürledi. Filmde oyuncu Şener Şen'in canlandırdığı karakterin “İçişleri Bakanı arkadaşımdır, bir telefonla çıkardım” ifadeleri kesildi. Neşeli Günlerin yayınladığı dönemin (1978) İçişleri Bakanı Milli Selamet Parti'li (MSP) Korkut Özal idi.

Filmde “İçişleri Bakanı arkadaşımdır, çok sıkışırsam telefon ederdim” cümlesinin atılmasının yanı sıra filmde İlerici Gençlik Derneği (İGD) yazısının üzerinin kapatıldığı görüldü. 

1978 yapımı filmin başrollerini usta oyuncular, Münir Özkul, Adile Naşit, Oya Aydoğan, Şener Şen ve Ayşen Gruda paylaşıyor. 

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