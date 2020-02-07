41 vatandaşın yaşamını yitirdiği Elazığ depreminin yeni görüntüleri

07 Şubat 2020 15:19
24 Ocak'ta merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan, 41 vatandaşın yaşamını yitirdiği depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı.
6,8 büyüklüğündeki depremde üniversite hastanesinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ambulansların beşik gibi sallandığı, vatandaşların panik halinde hastaneden çıktığı görülüyor.
24 Ocak tarihinde Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde Elazığ ve Malatya'da 41 vatandaş yaşamını yitirmiş, yüzlerce vatandaş yaralanmıştı. Depremde 4 binden fazla bina yıkılmış, yüzlerce bina hasar görmüştü.
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