T24 LogoT24 Logo
Haberler

400 yıllık tablo restore edildi

07 Kasım 2017 15:47

BBC’de yayınlanan ve sanat eserlerinin sahte mi yoksa özgün eserler mi olduğuna karar verilen ‘Fake or Fortune’ programının sunucusu Philip Mould’un sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video kısa sürede viral hâle geldi. Mould, 17. yüzyılda dönemin Jocabean akımına ait olan bir eserin restorasyon görüntülerini paylaştı. 400 yıllık eserin restorasyon görüntülerinde tablonun üzerinde kalan vernik cilası kaldırılmaya çalışılıyor. Vernik cilalarının solduktan sonra tablo üzerinde safran rengi bırakması çoğu tabloda restorasyon çalışması yapılmasına sebep oluyor.

ETİKETLER

400 yıllık tablorestorasyonrestore edilen tablotablomouldphilip mould

Diğer Videolar

'Aşk Tesadüfleri Sever 2' filmi, 31 Ocak'ta vizyona giriyor

Depremde zarar gören Malatya-Taşdelen köyü sakini böyle seslendi: Muhtar kendisine oy verip vermeyenler arasında ayrım yapıyor

LeBron James, Kobe Bryant'ın ölüm haberi sonrası gözyaşlarını tutamadı

Hayvan SOS: Kuyuya düşen köpek kurtarıldı

Hayvan SOS: Ağa takılan martı kurtarıldı

Drift yapan ambulansa soruşturma başlatıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24