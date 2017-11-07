400 yıllık tablo restore edildi

BBC’de yayınlanan ve sanat eserlerinin sahte mi yoksa özgün eserler mi olduğuna karar verilen ‘Fake or Fortune’ programının sunucusu Philip Mould’un sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video kısa sürede viral hâle geldi. Mould, 17. yüzyılda dönemin Jocabean akımına ait olan bir eserin restorasyon görüntülerini paylaştı. 400 yıllık eserin restorasyon görüntülerinde tablonun üzerinde kalan vernik cilası kaldırılmaya çalışılıyor. Vernik cilalarının solduktan sonra tablo üzerinde safran rengi bırakması çoğu tabloda restorasyon çalışması yapılmasına sebep oluyor.