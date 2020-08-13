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400 kilogram ağırlık kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı!

Rusya’da halterci Alexander Sedykh, 400 kilogram ağırlığı kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı

13 Ağustos 2020 17:41

Rusya’nın başkenti Moskova yakınlarında World Raw Powerlifting Federation (WRPF) Avrupa Şampiyonası’nda yarışan halterci Sedykh, 400 kilogram ağırlık kaldırma denemesinde canlı yayında dizlerini kırdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, haltercinin çömelerek ağırlığı kaldırmayı denediği sırada dizlerinin büküldüğü görüldü. Genç halterci acıyla bağırdı. Söz konusu olayın ardından hastaneye kaldırılan Sedykh’in 2 ay boyunda yatakta kalması gerektiği ve ardından fizik tedavi göreceği ifade edildi.

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