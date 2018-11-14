40 yıldır mağarada yaşıyor

Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Akyar Mahallesi'nde yaşayan 72 yaşındaki İskender Gündüz, 30 yıl madende, son 10 yıldır da bir mağarada yaşamını sürdürüyor. Gündüz'ü, Cüneyt Arkın, Seda Sayan gibi ünlülerin ziyaret ettiği ancak mağarada yaşamaktan vazgeçiremediği belirtiliyor. Bigadiç'in kırsal Akyar mahallesi sakinlerinden İskender Gündüz, 40 yıldır insanlardan uzak maden ve mağarada sürdürdürdüğü yaşamıyla dikkat çekiyor. Daha önceleri bir madende yaşayan, ancak göçtükten sonra kendisinin de taşlarla ördüğü mağarada yaşamaya devam eden İskender Gündüz, şehre hiç inmiyor. Yaşlılık aylığını dahi mahalle muhtarı Evrim Ayhan bankadan çekiyor. Mahalle bakkalından ihtiyaçlarını alıp Gündüz'e götürüyor. Eşi yıllar önce ölen İskender Gündüz'ün 2 çocuğu bulunduğu, ancak kendisiyle hiç görüşmediği öğrenildi.