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40 gündür tek başına, denizde kaybolan oğlunu arıyor

08 Şubat 2021 10:49

Hatay’ın Samandağ ilçesinde yaşayan Cumali Gündoğan, Çevlik Sahilinde arkadaşıyla birlikte denize botla girdikten sonra kaybolan oğlu 23 yaşındaki Ali Nail Gündoğan’ı 40 gündür arıyor.

40 gün önce Çevlik Sahili'nden balık tutmak için botla denize açıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Ali Nail Gündoğan'ın bulunması için denizden ve kıyıdan başlatılan arama çalışmaları, bir netice alınamayınca bitirilmişti.

Oğlu bulunamayan ancak umudunu kaybetmeyen baba Cumali Gündoğan, tekne ve dalgıç tutarak oğlunu bulmaya çalışıyor. 

Ali Nail GündoğanCumali Gündoğan40 gündür kayıp oğlunu arıyorHataysamandağ

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