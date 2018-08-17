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4 yaşındaki torununun eline silah vererek, rastgele ateş ettiren dede yakalandı!

17 Ağustos 2018 20:53

Samsun'da, 4 yaşındaki torununun eline kurusıkı vererek, rastgele ateş ettiren Muammer A. (45), polis tarafından gece yapılan operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Muammer A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Muammer A., Tekkeköy ilçesindeki evin balkonunda, torunu Z.A.'nın eline kurusıkı verip, dışarı doğru rastgele ateş ettirdi. Bu anları cep telefonunun kamerasıyla kaydeden Muammer A., görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı. Tepki çeken video üzerine Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'nce harekete geçildi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışma sonucu Muammer A.'nın bilgilerine ulaşılıp, adresini tespit etti. Cumhuriyet savcılığınca gece çıkarılan arama kararıyla Muammer A.'nın Kışla Mahallesi'ndeki evine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, olayda kullanılan kurusıkı ile 2 tüfek ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan Muammer A., İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan Muammer A., bugün adliyeye sevk edildi.

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