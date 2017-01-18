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4 yaşındaki çocuklara yemin ettirildi: Yaşasın İslam, elimizde Kur'an, Müslüman'ız Müslüman!

18 Ocak 2017 15:46

İstanbul Esenler’deki Enderun Mektebi İlim ve Hizmet Derneğinde 4-6 yaş arasındaki çocuklara andımız denilerek, “Aleyküm selam. Bu ne güzel kelam. Yaşasın İslam" sözleriyle başlayan yemin ettirildi. Konuyla ilgili Evrensel'in görüş aldığı Prof. Dr. Adnan Gümüş, bu tür uygulamaların ne bilimsel, ne pedagojik ne de çocuk gelişimi ile ilgisi olmadığını belirtti. "Yaşasın İslam. Elimizde Kur’an. Kalbimizde iman, bir Allah’a inanan Müslüman’ız Müslüman" ifadelerinin geçtiği yemini ettiren kuruluşun açılışına AKP'li belediye başkan yardımcısı, AKP ilçe başkanı ve Esenler Kaymakamı da katılmıştı. Kaynak: Evrensel

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