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4 yaşındaki çocuğa istismar haberinden etkilenen üniversiteli, dizi film çekti

21 Mayıs 2018 14:51

Antalya'da babasının 4 yaşındaki kızına cinsel istismarı haberini okuyan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) öğrencisi Özge Gül, gerçek hikayelere dikkat çekmek amacıyla Türkiye'nin ilk öğrenci yapımı psikolojik dizisine imza attı. AÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü öğrencisi Özge Gül, Antalya'da babasının 4 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğuna yönelik haberi gazetede okuyunca, istismara uğrayan çocukların dramına dikkati çekmek amacıyla dizi film çekmeye karar verdi. Gül, farklı bölümlerden 12 arkadaşının desteğini de alarak yola çıktı. Her bölümünde gerçek hayatta yaşanan olayları ve karakterleri ele alan ve adını 'İnsan' koyduğunu dizinin 6 bölümünü arkadaşlarıyla çeken Özge Gül, ilk bölümde 7 yaşında cinsel istismara uğramış 'Eylül' ve monoton bir hayat yaşayan 'Psikolog Zeynep'in karşılaşmalarını, sonrasında gelişen olayları el aldı. Dizinin ilk bölümü 18 Mayıs tarihi itibariyle sosyal medya kanallarında yayınlandı.

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