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4 kişilik bir ailenin et tüketimi yıllık 48 kilodan 28 kiloya düştü; "Bir yıldır et alamıyoruz çocuklar için ancak tavuk derisi"

“Et alamıyorum ancak tavuk alıyorum, bütçem yetmiyor"

20 Ocak 2022 15:14

Fiyatların yüksek olması nedeniyle et tüketimi düşerken hayvan üreticileri de kasaplar da “Zarar ediyoruz” dedi. Bir yurttaş ise bir yıldır et yemediğini söyledi.

Kaynak: ANKA - Dilan Kutlu

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