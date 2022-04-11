4 katlı binanın penceresi, kaldırımda yürüren kişinin tam önüne düştü

İstanbul Bağcılar'da 4 katlı bir binanın penceresi, kaldırımda yürüren kişinin tam önüne düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.



Bağcılar Kirazlı Mahallesi'nde 5 Nisan Salı günü 4 katlı binanın pencerelerinden biri çerçevesiyle yayaların olduğu kaldırıma düştü. Kaldırımda yürüyen bir kişi, önüne düşen pencereden saniyelerle kurtuldu. Kafasını sıyırıp ayaklarının hemen yanına pencere düşen kişi, kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Ardından kıyafetlerine gelen tozları temizleyerek yoluna devam etti. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Pencerenin düştüğü binada güzellik merkezi işleten Gülizar Uluışık, pencerenin yüksek bir sesle düştüğünü belirterek, "İftardan sonraydı, müşterilerimiz vardı. Bir üst katımızdan çok fena bir ses geldi. Ben sandım ki, bizim camlarımız aşağıya indi. Camdan aşağı baktığımızda üst katın penceresinin aşağıya düştüğünü tam o sırada da bir beyefendinin geçtiğini gördük. Kıl payı kurtuldu, verilmiş sadakası varmış. Çok kötü bir olaydı. Ben o gün arabamı oraya park edecektim, sonra bir şey oldu vazgeçtim. Biraz ileriye park ettim" dedi.

Kaynak: DHA