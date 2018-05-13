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4 gün 4 gece süren milyon dolarlık Hint düğünü sona erdi

13 Mayıs 2018 16:06

Hindistan'ın en zengin ve ünlü ailelerinin, ünlü gayrimenkul şirketi M3M Group'un Başkanı ve Jr. Trump'ın ortağı Basant Bansal'ın oğlunun düğünü dini ritüellerle sona erdi. Hindistan'ın ünlü iş adamlarından, M3M Group'un Başkanı ve Donald Jr Trump'ın ortağı Basant Bansal, Divya Aggarwal ile dünya evine girecek oğlu Piyush Bansal'ın düğünü için Bodrum'da, 4 gün 4 gece kutlama düzenledi. Bansal ve Aggarwal, Torba Mahallesi'ndeki otelde düzenlenen törenle tamamen Hint geleneklerine göre evlendi. Başta Hindistan olmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Uzak Doğu ve Avrupa ülkelerinden gelen yaklaşık 600 davetli düğün törenine katıldı. Damat Piyush Bansal'ın ailesi, tebrikleri kabul ettiği 'Baraat' töreni ile düğün alanına indi. Damadın gelmesinin ardından merasim de başladı. 'Varmala' töreninin yapıldığı alana gelen Bansal, gelin tören alanına gelene kadar yüzünü görmedi. Gelin Aggarwal'ın önünde tutulan tül, tören alanına gelmesinden sonra indirildi. Gelin ve damat, aile üyelerinin katılımıyla, Shaadi töreninde dualar edildi. Hint geleneklerinin tamamlanmasıyla, çift rüya gibi törenle dünya evine girdi.

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