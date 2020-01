ABD'de yayımlanan America's Got Talent programına katılan 33 yaşındaki Will Tsai, yaptığı illüzyon gösterisiyle hem jürinin ağzını açık bıraktı hem de sosyal medyanın yeni fenomeni oldu. Tsai gösterisinde 4 tane jeton ve 4 tane de gül yaprağı kullandı ve performansını sergilemeden önce 'Gözünüzü bile kırpmadan izleyin' dedi. İşte Will Tsai'nin inanılmaz gösterisi;